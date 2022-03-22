艾美特-KY(1626)董事會通過2021年財報，全年合併營收101.56億元，年成長9％，毛利11.05％，營業損失3.65億元，本期淨損3.06億元，每股虧損2.11元，資產負債比率為72.29％。

艾美特指出，2021年原材料持續上漲，加上電子IC零件缺料狀況嚴重，欠料間接影響生產效率且增加人工成本。艾美特雖然年度提價5％，但始終無法完全反映整體成本的增加。因此，公司2022年將從產品研發與設計上有效降低或節省原材料使用，以更優化產品毛利為目標。

近日深圳市為更有效控制疫情，市內工廠自3月13日起全面停工，已於20日全面復工，艾美特生產與出貨不受影響。艾美特2022年目標新品開發在原有兩季產品的基礎上，增加深度與廣度，除過去兩季產品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，今年1月取得房產證後，TCL遷移補償金約1.59億人民幣已認列於2022年1月財報，建築物面積52,698.73平方米，建成後分配到36,000平方米，初期規畫暫以自用及出租為主。深圳地鐵延長線也在建置中，預計2023年完工後地鐵站會經過。