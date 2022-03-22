面試時總是會被問各式問題，有網友好奇，為什麼一些公司會在面試時要詢問應試者是否租屋？原PO猜測是不是因為租房的人生存壓力較大，未來工作的穩定性較高？但多數網友卻覺得有房貸的人壓力才更大。

一名網友在PTT上發文表示，在面試時會被問到五花八門的問題，像是詢問是否單身，可能是想知道員工以後會不會結婚，問通勤時間，可能是怕員工因舟車勞頓而離職，問星座可能拿來當作參考。

不過最讓原PO疑惑的是，為何要問「租房嗎？」跟朋友胡亂推敲的結果是，公司喜歡租房的人，因為生存壓力比較大，也就不會輕易辭職，並想詢問大家的看法。

貼文一出引起熱烈討論，大家紛紛表示「錯了，有房貸的壓力才大」、「公司喜歡買房的人，代表辭職就繳不出房貸」、「有房貸才有壓力，租房仔在高階HR眼裡是要汰除的」、「如果公司是要找奴性高的，那麼背房貸的才奴得起來」、「只租不買表示你沒有要安定下來隨時會離職」、「有房貸才不容易離職」。

其他網友也提出不同看法，「大多數是確認一下通勤限制或不定期加班的影響程度吧」、「只是關心一下吧，就跟會問你怎麼過來的一樣」、「租房可能會搬到離公司近吧，住家裡但遠可能比較容易離職」。