303全台大停電，人心惶惶，加上各地停電事故頻傳，更令民眾疑懼。台灣高檢署為避免一連串的停電事故，衍生為國安疑慮，今(22)日主動邀集偵辦303大停電案、桃機電纜破壞案2大停電案的橋頭、桃園2個地檢署的承辦檢察官召開專案會議。一、二審除交換意見並加強橫向聯繫，必要時不排除統合、協調偵查。

專案會議是由台高檢檢察長邢泰釗親自主持，因事涉2個地檢署個案的偵查祕密，因此邢泰釗是分別與橋檢、桃檢辦案團隊開會。而與會者還包括台高檢「國安案件督導中心」執行祕書蕭方舟，顯示台高檢相當重視停電不法案，並視為妨害國安類型案件處理。

今年3月3日，高雄興達電廠疑因人為疏失，導致全台大停電，不但民怨四起，並造成巨額經濟損失，橋頭地檢署檢察長洪信旭獲知停電事件與興達電廠有關後，立即分案調查。

橋檢指示打擊民生犯罪專組主任檢察官顏郁山啟動民生平台機制，透過台電高雄區營業處，了解事故發生的可能原因與停電狀況，是否涉及人謀不贓，橋檢強調，如有涉及人為不法，將依法偵辦。

無獨有偶，3月11日晚間，桃園機場第2航廈發生停電事故，桃檢代理檢察長陳維練指派肅貪組檢察官洪榮甫偵辦。經檢警調查後，發現疑似有人持油壓剪破壞第2航廈地下2樓管制區外工作車道上方電纜，導致停電。警方拘提鍾姓、徐姓男子到案，檢方訊後認為2人涉嫌重大，向桃院聲請羈押禁見獲准。

台高檢認為，各地頻傳停電案件引發民怨，為免各地檢署偵處停電不法案件，出現偵查不同調、或見解不一情況，因此主動邀集偵辦303大停電案、桃機2航廈電纜遭破壞案的偵辦檢察官召開專案會議，交換意見並進行橫向聯繫、統合。