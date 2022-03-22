俄羅斯入侵烏克蘭將近一個月。莫斯科閃電戰雖然失利，但北約不介入又讓俄軍不太可能徹底失敗。分析認為，戰爭似正朝向某種形式和平協議，或是持久衝突這兩種可能結果。

莫斯科以閃電戰一舉擊垮烏克蘭軍隊和政府的計畫落空。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月27日雖然下令核子嚇阻部隊進入高度警戒，截至目前外界對於發生核戰或多或少已經沒有像當時那麼擔心了。

與此同時，北大西洋公約組織（NATO）明確宣示不介入戰事，既不向烏克蘭派遣維和部隊，也排除在烏克蘭設立禁航區以遏止俄羅斯轟炸，這使得俄羅斯在軍事上徹底失敗變得不太可能。

半島電視台（Al Jazeera）報導，這場戰爭似乎正在朝向兩種更有可能的結果發展：某種形式和平協議，或是持久衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已表示不要求讓烏克蘭加入北約，但是堅持西方提供強有力安全保證。根據土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu），基輔當局針對談判裁減軍備、俄語在烏克蘭的地位，以及所謂「去納粹化」進程，也都抱持開放態度。

然而，莫斯科和基輔在2014年遭兼併的克里米亞（Crimea）地位，以及烏克蘭武裝部隊和分離主義分子已戰鬥8年的頓巴斯地區（Donbass region）地位等問題上，似乎相持不下。對蒲亭和澤倫斯基而言，在有關議題上讓步無異於投降，為了延續政治生命，兩人都會避免付出如此沉重政治代價。

然而，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天表示，除非所有議題都事先達成協議，否則不會有「蒲澤會」。

政治分析公司R.Politik創辦人、卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）非常駐學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）及諮詢公司燈塔情報（Mayak Intelligence）主任、英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）資深副研究員蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）都認為不太可能發生戰事持續多年的「敘利亞情境」。

首先，西方國家對莫斯科的懲罰性制裁削弱俄羅斯對烏克蘭長期用兵的能力。俄軍折損慘重，而且每日軍費在數千萬美元之譜。其次，如何掌控仍然效忠基輔的占領區居民也是一大考驗。第三，西方對烏軍提供經濟和軍事支援將加強烏克蘭抵抗能力，導致俄軍推進困難重重。

不管俄、烏遲早能否達成停戰協議，即使是在最樂觀情境下，兩國很可能都得經歷劇烈轉變。

●戰後烏克蘭

這場戰爭早已重傷烏克蘭經濟，俄羅斯侵略前資金就開始大舉外逃。據烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko），約3成經濟活動停擺。國際貨幣基金（IMF）估計今年烏克蘭經濟規模恐將萎縮達35%。道路、鐵路、橋梁等重要基礎建設受創嚴重，諸多黑海港口則已被俄羅斯拿下。

柏林自由大學（Freie Universitaet Berlin）東歐研究所研究員伊什琴科（Volodymyr Ishchenko）認為，加入歐洲聯盟（EU）、堅實財政援助、俄羅斯撤軍，這將是對烏克蘭而言最好的情境，也將會激勵烏克蘭忍痛接受對和平協議部分讓步，並且牽制極端民族主義勢力。

不過，即使在歐盟會籍上得到強有力保證，戰爭的苦果仍將讓烏克蘭經歷艱難轉型。伊什琴科表示，烏克蘭社會和政壇將籠罩在反俄情緒之中，驅動烏克蘭認同同質化，某些政治觀點則將遭到邊緣化。

澤倫斯基20日限制了包括國會最大在野黨在內的11個親俄政黨活動。

其他可能情境恐對烏克蘭社會帶來更具毀滅性影響，這包括如果戰爭持續，將會給予極右翼運動掌控軍方和國家機構的機會。而如果俄羅斯拒絕撤軍則將導致烏克蘭分裂、傀儡政權上台。

「占領區內的政權會非常高壓統治。因為被視為非法，那可能會是前蘇聯成員中最高壓的。」伊什琴科說：「烏克蘭的抵抗將激勵白俄羅斯、俄羅斯的反對勢力，烏克蘭占領區會成為前蘇聯成員國中一股不穩定因素。」

●戰後俄羅斯

這場戰爭也將對俄羅斯經濟和社會造成重大影響。據估計，今年俄羅斯國內生產毛額（GDP）規模恐將萎縮8%到15%，通膨率則可能高達20%。西方制裁已經削弱莫斯科償債能力，導致國際企業撤走，令人憂心失業率將會飆升。

蓋雷歐蒂說：「俄羅斯得耗時多年才能復原，得好幾年才能重建軍力，要重振俄羅斯經濟得花上更久時間。」

莫斯科當局以掃蕩批判性媒體和異議分子來壓制反戰聲浪，獨立電視台電視雨（TV Rain）、立場自由的莫斯科回聲電台（Echo of Moscow）都被禁播，逾1萬5000人因反戰被捕。

蒲亭16日在演說中將反戰貼上「叛國」標籤，譴責「思想」偏向西方的「第5縱隊」，甚至強調俄羅斯應該進行「社會清洗」。自從開戰以來，許多害怕遭到鎮壓的俄羅斯人離開自己國家，政治移民總數估計已高達20萬到30萬人。

史塔諾瓦亞認為，戰爭已對俄羅斯政治和社會造成不良影響，即使現在跟烏克蘭達成和平協議，也無法逆轉。

伊什琴科表示，長期而言，克里姆林宮將得採行不同的政治和經濟模式，「光靠獨裁手段不足以繼續把持權柄」。與此同時，政治也必須重組，為建立擁有大量黨員、能夠圍繞蒲亭形象和帝國主義意識形態去動員群眾的政黨舖路。

他說：「看起來不完全像是法西斯主義，但掌權者會動員得更厲害。」