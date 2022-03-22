疑性侵台中女害墜樓 男跪人行道被毆滿臉血 警帶回9人（警方提供）

台中市1名賴姓男子遭痛打到滿臉是血，在人行道下跪向一群男子供稱，他性侵一名張姓女子，對方悲憤墜樓身亡，這支被動用私刑的影片在社群網路流傳，台中市政府警察局第六分局市政派出所21日下午5時35分許，接獲醫院急診室24歲賴姓男子報案遭人毆打情事，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，22日凌晨將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。

根據網傳影片內容顯示，賴男自稱在某汽車旅館涉嫌性侵張女，張女心情大受影響，曾服用藥物企圖輕生，雖然友人勸阻，未能阻止憾事，張女友人氣憤找上賴男，痛打下，賴男臉部鮮血跪在路旁，向拍攝男子自稱姓賴，說出父母名字與手機號碼，也稱自己性侵張女，還表示會去靈堂向張女道歉，向警方自首。

賴男性侵張女，張女友人氣憤動用「私刑」痛打。（摘自網路／盧金足台中傳真）

飲恨墜樓而亡的張女臉書，留下「希望大家記得我的好，我愛你們」的文字，張女留著一頭黑髮，身材佼好，青春生命畫上句點，令她的友人不捨。

警察局第六分局市政派出所表示，21日5時35分許，接獲醫院急診室賴姓男子報案遭人毆打情事，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。

賴男疑似與人有糾紛而遭毆打成傷，經送往醫院急診室包紮治療，無生命危險；警方獲報到場，為深入釐清案情，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，擴大調閱監視器，鎖定27歲梁姓主嫌等人及涉案車輛。

經警方漏夜追查，22日凌晨將梁嫌等9人查緝到案，另有關糾紛毆打原因是否另有隱情，由警方刻正深入追查中。

警察局第六分局分局長蔡元戎強調，私刑正義，法令不容，遭受不法侵害，應即報警處理，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力。

市長盧秀燕對警察局要求「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」「有案必破，而且要快破」，誓言將將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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