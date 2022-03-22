CBRE世邦魏理仕發布最新不動產投資市場快訊，今年前二月全台不動產投資市場熱度不減，總成交金額近新台幣490億，本土建商及保險公司為前兩大買方，分別投入新台幣195億及152億，合計占約七成。台灣央行於上週四決議升息一碼，為十年來首度升息，然而世邦魏理仕認為此次升息對投資人信心造成的影響將十分有限，2022年大型土地及商用不動產市場將呈現價量持平態勢。

據世邦魏理仕研究部統計，今年前二月全台不動產投資市場維持熱絡，總投資額近490億元，惟去年同期有數筆大型商用不動產交易墊高基期，導致年成長轉為負數（-22.9%）。進一步分析，今年1、2月土地成交總額為234億，較去年同期增加11.4%，而商用不動產市場成交量逾255億，創下二十年來同期次高，足見目前投資市場氣氛良好，未受到疫情起伏不定和地緣政治風險升高的影響。

今年1、2月六都建物買賣移轉棟數較去年同期僅微增0.2%，顯示政府推出的打炒房措施逐漸影響民眾購屋信心，若未來數月房市熱度持續降溫，將連帶影響建商購地意願。世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示，此次央行升息幅度高於市場預期，然而目前利率處於相對低點，且今年國內經濟維持正成長，許多企業仍有擴廠增產的需求，預料未來數月自用型買方置產動能維持穩定。土地市場上，購地貸款限制趨嚴將使中小型建商取得資金難度增加，部分業者可能出售手中土地存貨。大型建商出價意願仍高，惟對於地點的選擇將更為嚴格，先前已在市場上出售之土地，賣方可能須考慮調降開價，以利加速處分。

世邦魏理仕2022年亞太區投資人意向調查顯示，最受台灣投資人青睞的商用不動產類別由去年的工業及物流地產轉變為今年的辦公室，可見得在市場不確定性因素增加的情形下，投資人對於可提供穩定租金收入的商辦產品較具信心。今年前二月大型商辦交易額達新台幣163億，佔商用不動產投資市場總額的65%，其中逾152億即為中國人壽購買台北、台中商辦所貢獻。

今年三月以來，國內壽險業者持續布局不動產市場，包括國泰人壽取得高鐵桃園車站特定區地上權案最優申請人資格，預計投入超過新台幣260億元打造複合式休閒娛樂商務城，及全球人壽近日以新台幣58億元買下新竹國賓大飯店，並採售後回租模式。世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，央行升息牽動著保險業投資不動產之年化收益率門檻，本次升息一碼預估將使最低收益率自2.095%增加至2.345%，勢必壓縮部分投資標的之潛在溢價空間。然由於近年來多數保險業者對於預期報酬率的要求普遍高於2.345%，預料短期內壽險業不動產投資動能將保持強勁，不受此次升息的影響，並且將積極評估台北市以外的優質物件。