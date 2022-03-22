被封為「Trot女神」南韓女星洪真英，擁有亮麗外表與迷人的嗓音，受到大批網友的喜愛，但她在2020年卻遭人踢爆碩士論文疑似抄襲，讓母校不得不請專人調查，最後判定確實抄襲，將她的碩、博士學位撤銷，嚴重打擊她的形象，只能暫時消失在螢光幕前，但經過一年半的時間，所屬經紀公司宣布她將回歸發行新專輯，再度引發網友熱烈討論。

洪真英2009年時曾在朝鮮大學攻讀貿易學研究所，並「以K-POP對文化內容事業動向為論文研究」目標，之後她也順利從研究所畢業，持續活躍於演藝圈中，不料之後卻遭人爆料論文疑似抄襲，重複率高達70%，經過母校調查也認定抄襲，使她形象重挫，雖當時洪真英曾出面表示想要「歸還學位」，但因南韓沒有歸還學位的系統，母校只能將洪真英的學位撤銷，讓她受到大批網友指責，最後從《不吵架就是萬幸》、《我家的熊孩子》等固定班底節目中下車，表示將會暫別演藝圈、好好反省。

事隔一年半後，洪真英所屬的經紀公司IMH娛樂於昨（21）日對外表示，她將在4月6日復出發行新單曲，目前歌曲已經錄製完畢正在進行MV的拍攝，對於先前抄襲的事件也感到抱歉，她將以贖罪的心情謹慎復出，希望大眾能給她機會回到初衷，努力成為傳遞希望的歌手。

不過，大部分網友得知消息後都不太埋單，紛紛留言表示「闖禍還能回來，真不要臉」、「她只是去放個假就回來了，哪來的反省」、「真羨慕，做錯事還能回來賺錢」、「她怎麼還沒退出演藝圈？」再度引發熱議。