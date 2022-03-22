中國國家主席習近平與美國總統拜登18日視訊通話，內容提及台海問題。港媒認為雙方「都把話講清楚了」，尤其拜登重申對「一個中國」政策的支持並反對台獨，對台灣有重大啟示、台灣應「好自為之」，因習拜通話背後暗藏三大意涵：第一，台海若真出事美國不會救也無法救；第二，台灣問題處理不好將顛覆中美關係；第三，中國對美國的政策與作為仍存有隱患。

香港媒體《中評社》21日評論表示，習近平與拜登這場對話，兩人「都把話講清楚了」，對台灣具有重大啟示。

評論分析，拜登明確重申，美國堅持「一個中國」政策、不支持台獨，因此台獨勢力不該再心存幻想美國的公開支持，台灣政治菁英也該更清楚的認知「美國的支持是有限的」。從習近平、拜登雙方對話可聽出三大意涵：第一，台灣只是美國的旗子，台海若真出事美國不會救，且就算想救也「遠水救不了近火」；第二，台灣問題如處理不好，對中美關係有顛覆性的影響；第三，拜登雖明確表示反台獨，但美國一些人持續對台獨勢力發出錯誤訊號，這點讓中國對美國的政策與作為存有隱患。

綜觀以上，評論強調，加強兩岸交流、推動融合發展，才是維護台海和平穩定的根本生存之道。針對習拜視訊通話，評論呼籲，台灣更應理解其中的意涵，好自為之。