藏族首金：切陽什姐（右一）遞補遲到10年奧運冠軍：既開心又難過，很多事情不會擁有。（澎湃新聞）

澎湃新聞22日報導，北京時間3月22日凌晨，繼蘇炳添和中國接力隊遞補拿到奧運銅牌後，中國田徑隊再傳喜訊。據國際田徑誠信委員會、路透等消息，因俄羅斯選手拉什馬諾娃有興奮劑問題，中國選手切陽什姐遞補拿到倫敦奧運女子20公里競走金牌，中國隊因此包攬該項目金銀銅牌。切陽什姐成為首名拿到奧運會金牌的西藏選手。得知拿到10年前的奧運金牌，切陽什姐感慨萬千，坦言自己「既開心又難過」。

2012年倫敦奧運會女子20公里競走決賽，拉什馬諾娃以1小時25分02秒奪得金牌並打破世界紀錄，另外一名俄羅斯選手卡尼斯金娜摘銀，中國的切陽什姐獲得銅牌，劉虹獲得第四名，呂秀芝排名第六。

不過，奧運會結束後不久，卡尼斯金娜就因禁藥問題而被取消了銀牌，切陽什姐遞補。另一方面，獲得冠軍的拉什馬諾娃同樣有問題，她於2014年被查出藥檢陽性。

時隔8年，田徑誠信委員會終於發布消息取消俄羅斯選手的成績，同時確認切陽什姐獲得金牌。

得知拿到10年前的奧運金牌，切陽什姐感慨萬千，坦言自己「既開心又難過」。

切陽什姐在社交媒體寫道：「足足過去了十年，已這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後既開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。」

「難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有，沒有得到或許能得到的自身價值，但過去已經過去，要想得到的依然在努力。」

「如今十年過去了，到了一切都看淡的年齡，明天開始依然又是『新的開始，零的起點』，感謝大家對我這麼多年的支持和祝福，願你我都健康，平安，快樂。紮西德勒！」

切陽什姐於1990年11月11日出生於青海省海北藏族自治州海晏縣。2010年6月，切陽什姐首次入選大陸國家競走隊集訓隊。

2012年3月30日，切陽什姐取得倫敦奧運會參賽資格，成為中國歷史上首位進軍奧運會賽場的藏族選手。