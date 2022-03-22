台灣大(3045)宣布，與策略夥伴台智雲攜手推出TWCC(Taiwan Computing Cloud)「台灣AI雲」平台商用服務。以國內自研自製的《台灣杉二號》AI超級電腦為基礎，TWCC的高效能演算能力(HPC, High Performance Computing)及能源效率均雄踞國際前段班，同時還具有主場優勢，機房落地台灣，完全確保機敏資料不出境出海，可有效協助台灣企業導入AI與機器學習等強大而前瞻的工具，驅動並加速企業的數位轉型，同時實現節能目標。

台灣大商務長吳傳輝表示，台灣大認為AIaaS(人工智慧即服務)是企業對接未來的關鍵，企業採用TWCC，即可依需求選擇適合的運算服務、發展專屬的AI應用，而無須自行建置運算設備。TWCC「台灣AI雲」的優勢在於「快」又「綠」，運算效能優異且減碳效益顯著，又是台灣本土最大的公有雲，綁定台灣在地機房，如金融業或高科技產業業務資訊涉及敏感性與安全性，使用TWCC可確保資料留台灣，企業可以追求科技創新並全然遵循法規。

集結台灣產官能量重磅打造的護國神「杉」《台灣杉二號》及TWCC「台灣AI雲」，由台灣大提供國際高規的機房建置及電信級資安維運，除了計算能量大幅躍進外，亦為台灣史上最節能的高速計算主機，問世以來一直於Green500(全球500大綠能超級電腦排名榜)名列前茅，PUE值(電力使用效率)經實測僅1.2，代表機房空調冷卻時所耗的電力低，與企業自建同規模的主機設備相比，採用 TWCC節能可達48%，有助企業履行ESG的目標。

TWCC商轉運營商為台灣智慧雲端服務股份有限公司(台智雲)，於2021年成立，以打造台灣AI數位經濟生態系為宗旨。華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，台智雲以TWCC提供台灣最大的AIHPC高效算力與各種軟體工具，具備安全、高效率、低門檻特色，不僅協助各產業加速研發更多 AI與智慧應用，更具眾所矚目的節能減碳效益，促進企業數位升級、AI落地和商務推展的多贏布局。