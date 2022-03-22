男女交往或結婚後，體態難免會改變，大陸遼寧省瀋陽市一名丁姓男子，近日把太太婚前婚後的舞姿影片上傳到網路，只見影片中婚前的太太是個纖細的正妹，婚後體重扶搖直上，暴增超過35公斤，但丁男卻笑說，「我覺得現在的日子比以前有趣多了」。

據綜合陸媒報導，丁男近日在網路平台《星視頻》分享太太婚前婚後的舞姿，只見影片前半段，太太還是纖細的正妹，對著鏡頭前扭腰擺臀熱舞，後半段太太身形卻變成原本的1.5倍，舞蹈風格也隨著身材轉變，搞笑的模樣與婚前判若兩人。

丁男的太太婚後體重暴增35公斤。（圖／翻攝自星視頻）

丁男表示，和太太結婚4年，太太婚前靠著飲食控制維持身材，結婚前2年都還保持的很好，因為是易胖體質，後2年開始體重扶搖直上，暴增逾35公斤，不僅原本的衣服穿不下，戒指等飾品也戴不進去，走路還會有點左右搖晃。

雖然太太變胖，丁男卻覺得現在的日子比以前有趣，像娶了兩個老婆一樣，但他為了太太的健康著想，開始帶著她一起運動減肥，太太也開心地說，「和先生在一起，是我這一生談過最開心的戀愛，可以不計形象地哈哈大笑，因為我知道怎麼樣他都不會嫌棄我」。