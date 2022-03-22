根據基富通統計，該公司推出的「好好退休」專案，其投資人之投資偏好有65%屬於積極型投資人，其熱搜基金有3檔，包括：國泰全球積極組合基金，富達全球主題機會基金以及安聯四季成長組合基金。穩健型投資人占比12%，熱搜基金有富達全球入息基金，野村動態配置多重資產基金，元大全球ETF穩健組合基金。目標日期型投資人占比11%，熱搜基金有國泰泰享退系列2049目標日期組合基金，國泰泰享退系列2029目標日期組合基金。台灣股票型投資人占比10%，熱搜基金有國泰小龍基金，保德信金滿意基金，匯豐龍鳳基金。而保守型投資人占比最低，僅2%，熱搜基金為摩根複合收益債券基金。

退休不只是中高齡族群的課題，更受到越來越多年輕人的關注。基富通「好好退休」專案的40歲以下參與者，已占4成比重！目前參與投資人數已超過2萬人，而且定期定額扣款金額突破1.4億元，每月都有顯著的成長。

基富通指出，參與專案的投資人中，41~60歲的中高齡最多，占比52%，尤其是51歲以上族群，每人每月平均扣款都超過8000元；但是40歲以下的年輕族群不遑多讓，占比近40%，定期定額平均扣款金額近5000元，代表許多年輕人已經意識到「退休必須及早準備」的觀念。

基富通總經理王浩宇表示，少子、單身、晚婚的時代下，退休不只是中高齡族群的課題，而是踏入職場的那一刻就該關注。為鼓勵大家及早準備，基富通不惜血本，提供兩大階段回饋：一、40檔退休專案基金申購0手續費、超低經理費；二、成功扣款24個月期滿，升級全平台基金終身0手續費優惠。