近日各地頻傳停電事故，雖台電解釋是鳥及松鼠誤觸，但難消民眾疑懼，「陰謀論」甚囂塵上，已有危害國安之虞。對此，台灣高檢署將要求各地檢署日後偵處停電不法案件時，無論是否為「鳥獸誤擊」，仍須溯源釐清有無人為因素，必要時要調閱附近監視器確認，並迅速對外澄清釋疑。

據指出，自303全台大停電後，桃園機場發生電纜破壞案，加上各地陸續傳出零星停電事故，造成民怨四起，更在目前俄羅斯及烏克蘭戰事氛圍影響下，加深民眾疑懼，導致各種停電「陰謀論」甚囂塵上。

而台電對於近日各地停電事故原因，均解釋為鳥及松鼠誤觸所致，把停電事故責任歸咎在小動物上，除了國民黨譏諷台灣已成為「停電動物園」外，不少民眾也持質疑態度。

台高檢認為，「鳥獸誤觸」有可能是停電的原因之一，但究竟停電事故是鳥獸單純「誤觸」？還是有人為因素造成「烏獸誤觸」的假象？檢察機關偵處停電不法案件時，必須加以調查釐清。

台高檢說，303全台大停電案，桃園機場2航廈竊取電纜案，目前已由轄區的橋頭、桃園地檢署依法偵辦中，但除了這2個地檢署外，包括台中、南投等地檢署轄區內亦有電廠、高壓電塔等相關電力設施，因此將要求相關檢察機關在偵處停電不法案件時，無論停電原因是否為「鳥獸誤擊」，仍須溯源釐清有無人為因素、幕後有無涉及人為不法，必要時要調閱附近監視器確認，並迅速以新聞稿對外澄清釋疑。