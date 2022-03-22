新北市張姓男子2020年因細故與林姓妻子爭執，他明知林女已懷胎10月即將臨盆，竟恫稱「讓你血肉模糊」並加以毆打，林女後來也與他離婚；台灣高等法院考量張男坦承犯行並願與林女和解、賠償，犯後態度並非至惡，依傷害罪判刑6月，可易科罰金。可上訴。

張男在2020年3月9日中午在住處，因細故與林女發生爭執，他竟對當時已懷孕10月即將臨盆的林女恫稱「讓你血肉模糊」「在救援來之前讓你致命」，致林女心生畏懼，再徒手以拳頭接續毆打林的頭部、耳朵、雙臂、肚子以及背部。

張男持行李箱、板凳及鐵罐朝林女丟擲，致林女受有頭部鈍挫傷、左耳瘀傷、背部鈍挫傷、腹部鈍挫傷、雙側手臂、前臂、手部瘀傷以及左膝鈍挫傷之傷勢，林女報警處理，同年10月也與張男離婚。

高院認為張男明知林女已懷胎10月即將臨盆之情形下，如受言語刺激或外力重擊，將對孕婦造成嚴重之傷害，胎兒健康亦可能遭受一定程度之影響，仍不顧及此，率爾對林女恐嚇言語進而暴力相向，考量他坦承犯行，判刑6月，可易科罰金。