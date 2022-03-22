央行前總裁彭淮南近期換屋，從大安區麗水街的老公寓，搬到每坪約150萬元的公寓大廈，他坦言最主要的原因是年紀大，想要換到有電梯的房子，而原本的房子並沒有電梯。對此，有專家點出，高齡化社會，電梯已成為購屋的必要元素之一。

根據《聯合新聞網》報導，彭淮南日前從均價80萬的老公寓搬到每坪約150萬元的公寓大廈，近日被問及換屋一事，坦言是因為年紀大，想換到有電梯的房子，不是為了投資。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，受到高齡化社會影響，電梯已成為購屋的必要因素之一，高齡者成為市區購屋的中堅族群，除了看中電梯，也希望社區能有24小時的管理，而且不要脫離原有的生活圈。

徐佳馨也在個人臉書分享，「總裁現在住的社區近期均價將近150萬，坪數有點小，所以總價約莫4000-7000多萬，新房公設很高，確實有點委屈長官。」此外，她也推薦彭淮南新家附近的名店，包括青島豆漿店、東門米粉湯、興記水餃以及慶餘堂枇杷膏等。

彭淮南在央行服務則長達43年多，擔任央行總裁20年，若再加上任職台銀、中信局及中國商銀等，彭淮南在銀行業的服務年資長達51年多。彭淮南在2018年2月25日卸任後，轉任無給職顧問，過去四年來雖然不像在任時全年無休，卻還是每周上班六天。

即使如此，當彭淮南被問及任何政策或經濟情勢的看法時，他永遠只會回答，我已不在位子（總裁）上，婉拒發表評論，嚴守應有的分際也展現他的高度。