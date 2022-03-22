俄羅斯宣布退出與日本簽訂二次大戰和平條約的談判，理由是日對俄出兵烏克蘭實施制裁，明顯「不友善」。日本駐莫斯科大使館對此表示遺憾，抗議俄方卸責給日本，並譴責俄侵烏。

日本與俄羅斯兩國因日方稱為北方四島的千島群島4個島嶼主權爭議懸而未決，至今仍未正式終止二戰交戰狀態。

日本放送協會（NHK）報導，俄國外交部21日發布聲明，表示不打算繼續與日本談判和平條約，理由是因日本對俄羅斯出兵烏克蘭單方面實施制裁，明顯的「不友善」；俄方並退出雙方在千島群島爭議領土相關的聯合經濟計畫、取消日本公民免簽入境待遇等。

俄羅斯外交部並稱，雙方合作及日本的利益受到損害，所有的責任都在採取反俄行動的日本身上。

對此日本駐莫斯科大使館表示，雙方進行和平條約談判是基於兩國間簽訂的「日蘇共同宣言」，以及之後雙方領袖達成的多次共識，對於俄國單方面決定退出談判感到非常遺憾，也完全不能接受。

日本大使館說，一切的開端是因俄羅斯入侵烏克蘭，企圖以武力單方面改變現狀，動搖國際秩序的基礎。俄國明顯違反國際法的行為絕不能被容許，應嚴加譴責，但俄國卻想將責任推到日本身上，對此強烈抗議。