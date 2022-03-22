藝人許維恩的外公有荷蘭血統，得到長輩遺傳的她，五官相當深邃，是演藝圈中有名的混血正妹，許維恩去年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，升格當人妻的許維恩依舊火辣性感。除了演藝圈工作，她同時開設自己的Youtube頻道「許維恩的秘密Channel」斜槓當起Youtuber，近期她上傳影片，搭上劇集《華燈初上》的風潮，找來幾位漂亮好友穿旗袍，將家裡變成招待所，互動十分有趣。

在新片中，許維恩揪好友茵茵、家儀、妍妍3位正妹，各自換上旗袍，每位身材都纖細有致，許維恩上下都露，旗袍開叉開到大腿根，胸口大面積開洞，露出豐滿上圍。當天王家梁正好約了幾位好友到家裡做客，剛踏入門口，就看到一群正妹排排站大喊「歡迎光臨」，住家一秒變日式酒店。

另外，許維恩將男女分成4組，由小姐們帶賓客入場，嚇到已婚的蔡昌憲和郭彥均說「要打給老婆報備。」，未婚的是元介連忙跟著表示「要吃高血壓藥」。事後她問王家梁是否滿意，怎料對方回「妳早點說，我就不帶他們回來，我一個人可以獨享。」，許維恩聽後嬌呼，語帶威脅的說「你想死是不是？」，展現正宮的威嚇力。

由於是1對1服務，有一個環節是將女生們的腳部以上都用布遮起來，讓男生們猜剛才服務自己的女生是哪一個，重現劇中看腿選小姐的橋段。眾人看她的鞋子開玩笑「感覺入行超過20年」，沒想到一猜就中，讓她氣到喊「20年怎麼了？」

許維恩揪正妹朋友一起來扮演酒店小姐。（來源／許維恩的秘密Channel Youtube）

場面歡樂好笑，底下粉絲回「這家酒店素質太高了～借錢都要去」、「這個企劃太鬧了~好有趣」、「昌憲好雖，真華燈裡被潑水 假華燈被懲罰」、「蔡昌憲超會演酒客」