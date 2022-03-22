台劇《華燈初上》第三季釋出後話題不斷，不論是劇情、角色的角色恩怨情仇都引發討論，就連客串卡司也是一大亮點，有劇迷就發現，在Suger酒店工作的酒店妹，雖然只有一句台詞，卻以神似王祖賢的高顏值吸引外界注意，而這位超正酒店妹就是有「文大楊冪」之稱的網紅古承頤。

劇中在寶寶（吳慷仁飾）所經營的Suger酒店，有讓客人帶出場的機制，王愛蓮（郭雪芙飾）不滿直接嗆寶寶：「你那對半砍再抽三成的比例，我建議你最好調整一下」，此番話讓在旁的小姐驚呼「原來我們每個人的價碼是八千？」沒想到這段對話卻引發各界討論，被稱為最燒腦數學題，甚至這位酒店妹還被稱為是最強小姐。

郭雪芙嗆吳慷仁抽成的對話，意外成為最燒腦數學題。（圖／取材自Netflix、百聿數碼提供）

《華燈3》對話引發各界討論，還被稱為最燒腦數學題。（圖／取材自古承頤Instagram）

其實這位酒店妹是有「文大楊冪」之稱的網紅古承頤飾演，頂著復古妝髮的她，空靈氣質和高顏值神似女神王祖賢，其實，古承頤在《華燈初上》第二季時，就因為在吳慷仁身邊伴舞受到關注，她當時戴著大耳環、頂大紅唇，雖然只有短短幾秒畫面，但已讓關注留下深刻印象。

古承頤除了一張神似楊冪的臉蛋外，她在就讀文化大學期間就擔任廣告模特兒，當時已小有名氣。古承頤現在除了當演員、拍廣告外，她也是一位人氣網紅，有生意頭腦的古承頤，還是知名手搖飲的合夥人之一，PTT網友還發文許願，希望各界可以找古承頤拍戲，非常有觀眾緣。