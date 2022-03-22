1名男網友在《爆料公社》發文，自己離婚多年，獨自育有2子，回想起當年離婚夕，前妻與男同事外遇，要求她上車回家，但前妻卻在車上歇斯底里大吵大鬧，心痛揮了她一巴掌後，前妻怒喊離婚，現在看到別人一家和樂融融，心裡還是很難受，不知道自己做錯了什麼，發文想尋求網友的慰藉。

原PO在《爆料公社》匿名發文寫下，自己和前妻離婚多年，回想當年，三更半夜帶著2個孩子在車上睡覺，看著前妻坐上男同事車多次一起去吃宵夜，回家後又都用各種謊言和藉口搪塞，原PO真的忍無可忍，要求前妻離開男同事的家，逼她上車後，2人在車上大吵，最後崩潰賞了前妻一巴掌。

前妻暴怒喊要離婚，原PO當下非常心痛，丟下最後的尊嚴，告訴前妻，「妳要的我都給妳，妳給了我什麼，妳留下來吧，如果不願意的話，就去吧。」這麼多年過去，原PO每天照顧小孩，加班，偶爾帶孩子去郊外透氣，夜深時獨自看公園，看著別人幸福的家庭，想找人吐苦水也不知道要從何說起，便發文想尋求網友們的安慰。

網友們看到貼文後便心疼表示：「辛苦了！不論如何，還是要快樂的生活下去，為了孩子，為了自己，想法跟觀念要慢慢改變。或許另一邊覺得婚姻小孩綁住自己，但這就是人生偶爾對自己好一點，放手過去 迎向未來，加油！」、「都過去式了，好好放過自己，過自己的人生吧！」、「加油！日子不好過，但為了小孩 一定可以！為父則強」。

也有網友和原PO分享自己的親身經驗：「過程雷同！我也是如此成為單親爸爸！前妻也是暈船而拋夫棄子，你的心痛我能體會，過來人給你一個忠告，好好努力工作賺錢把孩子帶大，認清事實不必留戀,因為不會回來的」、「我的運氣比你好些，孩子已有自謀生活的能力，我完成父親該盡的義務與責任，也卸下了我的擔子，希望你能將孩子栽培成才，雖然還有漫漫長路，但老天爺不會辜負有心且盡責的父親，最終你會得到善報，祝福你」。