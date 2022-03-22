大陸東方航空昨(21日)下午發生墜機事故，由昆明飛往廣州、航班號碼是MU5735的波音737客機昨在廣西梧州藤縣山區傳出墜機失聯，目前機上共有123名乘客與9名機組人員生死未卜，相關單位正前往極力搶救中，陸媒報導，舞蹈家楊麗萍的經紀人王焱武在朋友圈透露，自己險搭上這班飛機，但他後來受訪澄清是被理解錯誤，自己說的是本來要搭上這班飛機的回程班機，航班號碼為5736。

昨下午中國民航局指出，一架東方航空機齡6.8年的737-800NG型客機、航班號碼為MU5735，原訂昨下午1時10分從昆明長水機場起飛，預計3時05分抵達廣州白雲機場，但飛機起飛後1時15分後，於下午2點20分左右失聯，從飛行數據顯示，該飛機自下午2時19分，飛機突然以每小時845公里的速度驟降，目前已確認飛機墜毀。

王焱武澄清是網友理解錯誤。（圖／翻攝自時間視頻微博）

消息傳開後，許多藝人紛紛轉發相關消息，祈禱能有奇蹟出現、機上人員平安。據《時間視頻》報導，舞蹈藝術家楊麗萍的經紀人王焱武見此，在朋友圈發文：「剛剛墜毀的MU5735，就是我沒趕上的5736。希望5735乘客有安好」，而據《紅星新聞》報導，王焱武所提及的「5736」航班，原本計劃昨3月21日16時25分到18時55分，從廣州白雲機場飛回昆明長水機場，而「5736」的執飛飛機正是失事的MU5735。

網友評論。（圖／翻攝自時間視頻微博）

媒體進一步求證楊麗萍助理，對方表示楊麗萍並未和王焱武同行，而王焱武也喊冤解釋：「我是廣州飛昆明，我坐的是5876（口誤：應是5736），就沒有飛到廣州，（今天）我走進機場之後5876（口誤：應是5736）就給取消了」，對此，網友說：「確實，也沒啥問題，飛機從昆明飛廣州，也得從廣州飛回去。從廣州要去昆明乘客的也再也等不來這趟飛機了」、「這熱度也蹭」、「就是啊，感嘆一下自己在朋友圈這也要噴」、「我感覺這話他發在自己朋友圈沒啥啊，又不是發微博」。