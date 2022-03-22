聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）宣告，若有必要控制過高的通膨，聯準會下次升息幅度會超過一碼，鷹派升息言論衝擊美股表現，道瓊工業指數大跌201點，台股今(22)日以下跌開出，跌點在百點以內，最低來到17468點，下跌92點。

電子權值股表現弱勢，台積電一度下跌9元，最低來到577元，值得關注的是，受國內本土疫情再起影響，大陸東方航空失事墜機影響，航空股盤中下殺，華航、長榮航跌幅均超過1%。

道瓊工業指數大跌201.94點或0.58%，以34552.99點作收。標準普爾指數小跌1.94點或0.04%，收在4461.18點。科技股那斯達克指數跌55.38點或0.40%，收13838.46點。費城半導體指數跌9.06點或0.26%，收3423.24點。

分析師表示，台股3月7日於17581～17710點留下的跳空缺口是多空攤牌關鍵位置，偏偏成交量下縮，不利換手，多頭要逆轉機率偏低，加上電子權值股表現平淡，似有近關情怯的味道。