人氣網紅「古娃娃」常在Youtube頻道拍攝美食日常，介紹風格平易近人，深得粉絲喜愛，擁有93萬的粉絲追蹤量，日前她與交往6年的男友「喵喵」走入禮堂，邀請諸多位親朋好友分享喜悅，現場畫面十分溫馨感人。在戶外證婚的環節裡，穿上一襲美麗婚紗，她深情地對喵喵朗誦親筆所寫的誓詞，才說沒幾句就一度落淚，向男友說出「你就是我要找的人」閃瞎眾人。

20日迎來古娃娃人生當中的大喜之日，她在誓詞裡寫出對男友的濃情情意，她對著喵喵說道，「一遇見他就知道他就是我要找的人」，和他在一起的這6年來，她覺得一點都不久，「因為扣除吵架的日子，我們每天都過得很快樂。」說完這一小段話，她數度哭到不能言語。她深吸一口氣，繼續對喵喵告白：「你是我認識脾氣最好、最樂觀的人，搭配我的壞脾氣真是剛剛好。」一旁的喵喵專注地聆聽她說話。

婚禮隔天，古娃娃在IG發表感言，她形容這場婚禮感到最幸福的事情，「就是看到所有愛自己的人為了自己聚集到一塊」，表達平常沒說出口的感情。她感謝老天給了一個完美的晴天，對這場婚禮她下了一個註腳，「這是一場我會回味一輩子、每看一次紀錄就會哭一次的婚禮。」語氣充滿著對新婚的喜悅。

這則貼文一經發布，逼近5萬人前往獻上祝福，韓國網紅金針菇、藝術家姿佑、生活網紅、Meg Lu 等人都在其中，粉絲看見結婚訊息，也感受到她內心的喜悅，紛紛留言，「美到我哭，又哭又笑又感動，最棒的婚禮」、「我愛你嗚嗚嗚，你們真的好棒好美，而且整個婚禮很舒服，一直感動哭」、「真的太美、太感動了～追了你們6年終於來到這天真的好棒」