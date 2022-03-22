「智慧城市論壇暨展覽」今年採台北、高雄雙主場型式登場，今(22)日於台北展開、24日由高雄接棒。亞太電於北高現場同步展出「低軌衛星環境影像監測」、「無人機巡航」等海港場域多元智慧創新應用，預期整合為一站式數據作業管制平台，以期達到航道安全、綠能永續、5G建設、環境保護及營運管理五大效益，打造智慧安全永續港灣。

有鑑於台灣為四面環海的海島國家，亞太電表示，港口對於國家經濟發展具舉足輕重之作用，結合數位科技，推動港口智慧化，提升競爭優勢，成為國際海港發展之趨勢。有鑑於台灣海港過往對於航道安全的船隻動態及港灣海洋汙染並無法掌握即時的資訊監測，亞太電信推動「運用先進5G通訊與多元低軌衛星打造智慧安全永續港灣計畫」，導入多元低軌衛星、無人機機動巡航等監測方案，以及人工智慧針對海上船舶、船舶航機預測與油汙等分析技術，預期整合為一站式數據作業管制平台，提前預測航道、遏止船隻傾倒油汙造成海洋汙染，進而提升航道安全與落實環境監測防治。

亞太電指出，5G高速率、低延遲、大連結的特性，加速實現智慧交通、無人機巡檢等應用，頻寬需求變大，帶動網路規格升級，然而要達到陸海空的全面覆蓋，低軌衛星成為全網覆蓋的最後一哩路。此次所導入的多元低軌衛星成為與5G通訊互補的最佳解決方案；利用低軌衛星廣覆蓋的特性，可有效解決現有陸上基站5G訊號無法完整涵蓋海岸線及岸邊1km外海面所產生服務訊號不穩定的問題。藉由低軌為衛星接收海面反射資訊，結合無人機進行偵察任務，回傳監測數據的速度，使物聯網的應用環境可以延伸到艱深環境的監測活動，全盤掌握港區的即時動態，有效提升航道運行效率、及港區的管理效益，預計可減少1.3億的船隻碰撞事故風險成本，保障船舶安全、降低船隻對離岸風電建設的干擾、及減少油汙對海洋汙染所造成的衝擊，達到SDGs永續海洋的目標。