路透社報導，俄羅斯特維爾(Tverskoi)地方法院21日裁定Meta犯了「極端主義活動」的罪名，將禁止Facebook及Instagram在俄的運作，但同為Meta旗下的WhatsApp則不會受到影響，目前Meta對此事還沒有回應。

臉書因限制俄媒發文而遭莫斯科禁止；Instagram則是在允許烏克蘭網友暴力反對俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭後遭到封鎖。而Meta被封鎖之後，目前尚不清楚WhatsApp要如何運作。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，Meta的律師維多利亞·沙吉娜(Victoria Shagina)在法庭上表示，Meta 沒有進行極端主義活動，並反對恐俄宣傳。塔斯社(Tass)則引用法官的話表示目前尚不清楚Meta會否提起上訴。

至於個人的「翻牆」行為，有法官表示不會因為使用Meta的服務而遭到起訴，但是俄人權律師齊可夫（Pavel Chikov）則表示，沒有檢察官或法官可以保證使用Facebook或Instagram的安全，他警告，任何公開展示Meta的商標、交易股票，都有可能被指控是為極端主義活動提供資金。

市調機構Insider Intelligence估計，Facebook 去年在俄羅斯擁有 750 萬用戶，WhatsApp擁有 6700 萬用戶，而 Instagram 表示其禁令將影響俄羅斯的 8000 萬用戶。但根據目前統計，新的社交媒體Telegram在俄羅斯的用戶已經超過WhatsApp，或許也是莫斯科決定對Meta發布禁令的原因。