一名蘇姓男子加入詐騙集團，擔任收取並轉交被害人帳戶存摺與提款卡工作的取簿手一職，結果才第一次上工賺了250元就被捕。台北地院考量他沒有前科，僅一時失慮觸法，依共同詐欺取財罪判他徒刑一年，緩刑兩年。

起訴指出，擔任保全的蘇男2021年7月間，經由通訊軟體加入身分不明、綽號「忠哥」、「冠宏」等人組成的詐欺集團，擔任取簿手職務，約定蘇男每領取一次內有被害人存摺或提款卡的包裹，就可獲得250元報酬。

2021年7月13日，該詐騙集團自稱第一銀行貸款專員，向急著貸款的朱姓民眾佯稱，只要提供帳戶和提款卡，請會計師美化帳面數字，便可順利申辦貸款，騙得朱男將自己的提款卡用包裹寄至北市某超商，再由蘇男前往領取，轉交給詐欺集團成員。

後來朱男發現被騙報警，警方從超商監視器及收送貨查詢系統，查出蘇男涉案。蘇男落網後坦承犯案，但沒想到第一次擔任取簿手就被抓，也願意與被害人和解，法官因此判處他有期徒刑一年，緩刑兩年，並沒收或追徵250元不法所得。