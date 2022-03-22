為協助青創事業穩定營運，高雄市政府青年局111年度「青年創業補助」將於4月6日開始受理申請，針對本市年齡20歲至45歲的開店青年頭家，每案最高補助20萬元，提供對外營業場所租金、營業用生財器具及數位服務方案，只要106年（含)後設立的公司、商業或具有稅籍登記之小規模商業，符合相關資格者均可提出申請，補助期間最長6個月，希望減輕高雄青創朋友的開辦負擔，提升營運管理效能。

曾獲青年創業發展補助店家的「LOFT蘿芙甜點」，負責人林書璋原先於台北東區知名甜品店「法朋烘培坊」擔任主廚，因為在高雄求學期間，愛上高雄的人情味與生活步調，決心在高雄創業，林書璋年紀雖輕但在甜點界已頗負盛名，曾代表臺灣參加世界甜點殿堂級比賽「日本東京蛋糕展」，獲得巧克力工藝個人銀牌的殊榮。林書璋表示，在青年局創業補助計畫的支持下，不僅營運更上軌道，手藝上亦精益求精，110年有幸以「鹽之花巧克力餅乾」參加國際風味評鑑所（ITQI）評鑑，榮獲二星風味絕佳獎，希望能讓高雄民眾品嚐到更多道地的法式甜點。

另外，張以理局長提到，因應高雄年輕朋友強烈的創業需求動能，青年局陸續推出的各項貸款、利息補貼及補助等資源政策，其中配合經濟部青創貸款，在有關政策帶動下，目前高市貸款案件已逾1.1萬件，總金額更已突破新台幣100億，案件數與金額皆為全國各縣市第一，並已帶動超過2.2萬個工作機會，高雄青年失業率也已從「六都最差」翻轉為「六都最低」。而「300萬5年免利息」加碼經濟部青創貸款利息補貼優惠方案，即將在111年3月底申請截止，呼籲有需求的在地青年頭家們記得把握時間，不要錯過好康良機。