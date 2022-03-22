受惠於車用及工業需求強勁，長科*(6548)IDM客戶訂單能見度已達2023年後，為滿足來自車用化、5G/WiFi、三五族半導體與Mini LED等應用強勁需求，長科*計劃逐步擴增蝕刻年產能至2022年之7000萬條，預計至2025年將再擴增QFN蝕刻年產能至1.3億條，長科*早盤股價開高。

受到俄烏戰爭影響，由於俄羅斯為全球最大鎳生產國，倫敦金屬交易所(LME)鎳期貨報價近期波動劇烈，長科*因部分導線架使用鐵鎳合金，故3月暫停向客戶報價，後續情況還要再觀察，戰事發展將是關鍵。

由於來自汽車與工業應用的強勁需求，長科*自2021年起逐步調整導線架價格，目前QFP導線架漲幅已大於QFN導線架；QFN去年漲幅已達28%，QFP的漲幅甚至達到倍增。目前預期2022年第2季仍有可能會漲價，但漲幅不會像去年般來得大，以QFP漲幅會較大。

儘管全球政經及產業變數不少，長科*因IDM客戶訂單具較長的生命週期，預期現有IDM訂單將穩健成長，由於車用與工業需求強勁，IDM的訂單能見度已達2023年後。

就QFP及QFN來看，長科*表示，受到IDM與OSAT客戶對QFP需求持續增加的驅動，目前觀察到中國市場第二季對QFP需求比上季成長個位數幅度，台灣市場則有二位數的成長幅度，馬來西亞市場因眾多IDM客戶聚集地，對導線架需求依舊強勁；至於QFN需求有轉弱態勢，中國市場第2季需求低落，台灣市場第2季需求比上季微減到持平。

由於客戶要求供應商雙源採購(dual source)政策，長科*日前董事會已通過購買旗勝科技土地和廠房，另因應美系IDM客戶要求，長科董事會通過向關係企業易華電子承租廠房，在2022年第4季前擴充沖壓產能，長科預計在有紀律擴產計畫下，將有利於未來市佔率往上提升。

由於全球一級IDM、OSAT與IC設計客戶對於QFP與QFN的需求持續增加，為滿足來自汽車電氣化、5G/WiFi、三五族半導體與Mini LED等應用的強勁需求，長科*計劃逐步擴增蝕刻年產能自2020年之4800萬條至2022年之7000萬條，預計至2025年將進一步擴增QFN蝕刻年產能至1.3億條。

長科*表示，藉由高效率的資本支出與多元化的導線架，預期未來5年的成長率可望優於半導體製造業，目標達成高於20%的股東報酬率。