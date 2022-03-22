瑞芳軟絲公園潛水客失聯，警、消、海巡動員搜尋。（翻攝畫面）

瑞芳1潛水客失聯 警消海巡擴大搜索

新北市瑞芳區鼻頭漁港旁軟絲公園，昨（20日）晚傳出42歲張姓男子下水浮潛後失聯，警、消、海巡人員獲報到場搜尋，昨晚搜尋至深夜未果，因天色、海象因素暫停；今晨搜救人員再度集結，7時起持續擴大搜索，目前尚未尋獲張男。

據了解，張男與陳姓女友、徐姓友人於昨天下午4時許相約至軟絲公園外岸浮潛，5時許徐男上岸時，不見張男情侶2人，認為他們已先行離開，遂又自行下水浮潛。晚間9時許徐男上岸準備返家，才發現張男的物品仍放在岸邊，徐男趕緊聯繫陳女，陳女也以為男友和徐男結伴潛水，2人此時才確認張男失聯，立即向警消報案。

轄區瑞芳警分局及瑞芳、貢寮消防分隊、海巡人員共集結30名搜救人員到場，分別在沿岸及駕駛2艘小艇至鼻頭漁港外海搜尋，但搜尋至凌晨仍未尋獲，礙於天色、海象因素暫停搜救。

今天清晨6時搜救人員再度集結，同時出動空拍機擴大搜尋，至目前尚未發現張男身影。