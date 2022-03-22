分享產後漏尿經歷，鼓勵女性自在享受生活不受漏尿問題困擾，讓女性漏尿話題不再是禁忌 。（護得住提供）

女性漏尿專業品牌Plenitud護得住，去年打造專為女性輕量漏尿設計的「護得住超乾爽吸水棉」，請來全方位人氣藝人Ella陳嘉樺代言分享產後漏尿經歷，鼓勵女性自在享受生活不受漏尿問題困擾，成功吸引關注，讓女性漏尿話題不再是禁忌。

品牌團隊表示，過去大多數女性會以衛生棉來解決漏尿困擾，但吸收力和抑味效果都不太理想。因此研發團隊特別從女性漏尿需求出發，打造「護得住漏尿專用吸水棉」，採用專業吸水棉體設計、能瞬間吸收鎖住尿液、且具有抑菌及24小時長效除臭功效，網路上也持續累積使用者好評。

市調資料顯示，多數輕度至中度漏尿女性，長時間外出時會穿上一般市售成人尿褲，但目前市場上多數成人尿褲設計較厚重，容易造成穿上後臀部一大包、走路卡卡不服貼、悶熱不透氣等困擾，讓許多漏尿女性因為擔心旁人異樣眼光而卻步。

為了幫助輕度至中度漏尿女性輕鬆自在生活，Plenitud護得住品牌貼心推出挑戰市場最輕薄無痕的褲型產品—「護得住輕巧吸水褲」，採用超薄瞬吸吸收體，褲體減輕35％、能長時間維持表層乾爽，產品也同步添加了革命性除臭纖維，能化解異味困擾；最令人驚豔的是這款吸水褲使用了柔軟高彈力材質，穿上後的包覆感有如無痕內褲，即使穿上貼身裙褲也不容易看出痕跡。

「護得住輕巧吸水褲」針對不同需求推出M-L及L~XL兩種尺寸，可吸收兩次尿量，無論白天長時間工作、外出旅遊、或運動時都適用，輕度至中度漏尿女性穿上吸水褲可隨時享有瞬吸乾爽與輕薄無痕的自在生活。也可視使用情境及漏尿狀況搭配使用「漏尿專用超乾爽吸水棉」，目前共有四種規格，包括超薄少量 (吸水量20cc)、超薄一般(吸水量80cc)、一般量多 (吸水量150cc)及量多加強(吸水量250cc)等。