俄羅斯與烏克蘭的戰爭延燒多日，國際間除了向俄羅斯祭出經濟制裁外，各界也紛紛伸出援手幫助烏克蘭民眾逃難，不少知名巨星更發起捐款活動協助烏克蘭。其中，出生自烏克蘭的好萊塢女星蜜拉庫妮絲（Mila Kunis），與男星老公「小艾」艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）便在月初時發起募款活動，原本設定目標為600萬美金（約新台幣1.7億元），卻在兩周內火速超過預期數字，讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）相當感動也特別致電感謝他們的幫助。

蜜拉庫妮絲與艾希頓庫奇在戰爭開打後，曾拍影片表示她在1983年出生於烏克蘭的車尼夫契，直到8歲也就是1991年才搬移至美國居住，而她雖然愛美國帶給她與家人的一切，但不論過多久她仍為自己身為烏克蘭人感到驕傲。而看著戰爭開打後，當地人民流離失所也讓她相當心痛，因此夫妻倆決定與募資平台「GoFundMe」合作，為烏克蘭難民設置專屬募款頁面，希望能募集600萬美金將所有的募款金額投入在幫助難民上。沒想到網站才成立短短1周，就已吸引6萬5千人共襄盛舉、募集3500萬美金（約新台幣10億元），讓夫妻倆相當驚訝，立即在IG上發文感謝大眾的支持。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基也特別致電視訊向兩人道謝，同時在推特上發文感謝夫妻倆的幫忙，目前已將善款送往flexport與Airbnb等幫助烏克蘭難民的相關單位，引起網友熱烈討論。