2022智慧城市展今天開幕，東元集團召集東元(1504)、東元家電、東捷資訊(6697)、宅配通(2642)、安華機電、東訊(2321)等關係企業，共同參與展出。今年的參展主題是「智慧轉型創造低碳新生活」，以五大區塊展示集團智慧化節能解決方案，包括「智慧能源監控平台解決方案」、「智慧倉流管理解決方案」、「生鮮低溫智能自取櫃」、「智慧防疫宅」、與「智慧好宅大平台」，東元以虛擬社區展示了各項智慧化解決方案的功能，並且標示出可以達成的節碳能效。

東元董事長邱純枝表示，東元以淨零碳排為最高目標，實踐「節能、減排、智能、自動」的公司願景，這次集合集團智慧生活事業部門，提出綠電、社區倉儲、生鮮採購、社區管理、和住宅防疫等多項創新解決方案，並結合智慧化應用，注入社區生活，可望提供公部門與城市管理的需求，更可以協助社區升級，加速連結智慧城市。

東元在展場所設置的虛擬低碳智慧社區，採用「智慧能源監控平台解決方案」，白天利用太陽能發電，多餘的電力則存入儲能系統，作為社區家戶夜間用電高峰時的備用電力，該系統包含監控系統和儲能系統兩部分，可以為各種形式的社區，甚至是工業大廠來量身製作。東元表示，已在新北市一座既有的社區有相關實績，該座134戶的社區，使用解決方案之後，一年可以節碳14,658公斤。東元指出，「智慧能源監控平台解決方案」可遠端掌握即時運轉資訊與設備運作情形，有效降低管理成本，提升管理效率。儲能系統則提供一站式儲能解決方案，讓社區進入安全環保的綠電時代。

由東元、東捷資訊和宅配通合作，最新開發的智慧倉流管理解決方案，即將運用在桃園宅配通的倉儲中。這套解決方案運用AI影像儲位辨識、動態派車、自動路徑規劃、儲位剩餘空間顯示等功能，以自動化、即時化、智慧化提升管理效能，進一步達到智慧物流的目的。東元也提出多元化的應用，可以運用在一般社區或社會宅的閒置空間，規劃成共享經濟的倉儲運作模式，不但提高社區空間使用率，更將智慧物流串聯智慧社區生活，達到節能永續的目標。

東元倡議生鮮採購配送到社區的低溫智能櫃，由東元冷凍冷鏈技術提供最佳溫控，保持食材鮮度，社區的低溫智能櫃可減少無人收貨、或在家苦等的情形，省時省能，更省下了碳足跡，打造消費者與業者雙贏的商業模式。目前這套解決方案，東元已與物流業和零售業者積極規畫中，根據東元的初步估算，避免無人收貨所造成的二次配送，以及配送路線的最佳化，物流業者合計可減少45％以上的運輸碳排。