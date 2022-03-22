疫情趨緩再加上加密貨幣震盪，顯示卡價格有逐漸恢復正常的跡象，市場傳出高階顯卡價格出現2位數的崩跌。高階顯卡價格下挫，更親民的顯卡價格是否能帶動新一波的換機潮？但目前市場關注在高階顯卡價跌，對板卡廠的毛利率和營收的衝擊。今早開盤後，撼訊、技嘉股價都跌逾4個百分點。

國內板卡廠撼訊(6150)、麗臺(2465)、微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)等，去年獲利都繳出亮麗成績，毛利率也都有2位數。今天微星將舉行法說會，法人將聚焦在高階顯卡價跌議題。

撼訊去年獲利10.84億元，毛利率為21.2%，EPS達24元，配息11元現金股利。

麗臺去年獲利4.35億元，毛利率為17.79%，EPS達8.12元，配息、配股各1元。

微星去年獲利169.2億元，毛利率為18.95%，EPS達20.03元，配息10.5元現金股利。

技嘉去年獲利133.38億元，毛利率為24.27%，EPS達21.01元，配息12元現金股利。

華擎去年獲利23.81億元，毛利率為28.15%，EPS為19.67元，配息13元現金股利。