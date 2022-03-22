私密處問題真的不能忍！有「伊林犀利人妻」封號的女模「宋哥」宋依璇，日前上節目吐露難言之隱，表示老公每次出差回來，兩人有愛愛的話，必定會出問題，出現異常的分泌物，幾次下來都是這樣，讓她一度懷疑自己被傳染性病，急忙就診，但醫生問的問題卻讓她越發尷尬，還以為遇上變態醫生，而真相是誤會一場。

宋哥作客《醫師好辣》，吐露私密處困擾，她透露老公是做旅遊業，經常出國工作，交往期間她就發現有這個嚴重的問題，就是每次他回來台灣，恩愛後就覺得分泌物變多，「50元銅板這麼大，又會伴隨灼熱、搔癢的狀況」，且發生了很多次，宋哥越來越覺得是男方的問題，懷疑老公是不是得性病？

宋哥甚至質問老公：「你乾不乾淨？去洗澡啊」，這種情況不斷反覆出現，她只好趕快去求診，但問診時，卻一度覺得怪怪的，因為醫生的語氣，加上問了她最後一次性行為是哪時候？避孕方式有哪些？平常習慣洗冷水澡還是熱水澡？這一連串問題問得宋哥覺得不舒服，「想要做什麼的那種感覺，我會害怕」。

恰好當時護理師有事暫離診間，宋哥被問得起疑心，因此堅持到護理師回來，才回答醫生的問題，吐露自己習慣洗熱水澡，醫生終於做出診斷，表示幫她內診並問了這些問題，才有辦法判斷，「妳是對保險套過敏，矽膠材質會讓妳不舒服」，宋哥恍然大悟，根本誤會醫生，還誤會了老公。