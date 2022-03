繼LA ONE烘焙坊美術館店於去年12月底開幕,位於二樓的LA ONE 披薩餐廳,也將在3月25日正式開幕。籌備近一年,以義式生活飲食風格出發、全新的 LA ONE Pizza,是被稱為「法餐南霸天」的名廚簡天才在高雄的第四家餐廳。

有別於THOMAS CHIEN 法式餐廳的fine dining,或是LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房以歐陸料理為主,LA ONE Pizza將帶來義大利人樂天開朗活在當下懂吃懂生活的飲食美學風格,除了主推義式豹紋披薩之外,更有許多特色開胃冷熱菜以及主菜,同時還有台灣精釀啤酒、生啤酒供應,營造放鬆歡樂的餐飲氛圍體驗。

LA ONE餐廳品牌的「連鎖但不複製」,是簡天才在創立LA ONE時即有的特色,LA ONE旗下的每家餐廳主廚,皆來自與簡天才師傅共事很久的子弟兵獨立出來帶領。一方面他們傳承簡天才在餐飲事業的理念,另一方面主廚也發揮自己在料理上的專長,建構出屬於自己團隊以及料理風格,這也是簡天才師傅在人才培養上給予廚師團隊們有舞台去發揮,可說是在傳承上不遺餘力。

簡天才表示當初招攬擔綱LA ONE Pizza餐廳主廚潘群欣進團隊時,就先有考慮過他過往在義大利披薩製作的長才,規劃未來可以開設一間披薩餐廳由其領軍運營。所以潘群欣2016年加入團隊後,先在 THOMAS CHIEN擔任副主廚工作長達近五年時間,期間簡天才師傅也觀察到潘群欣主廚對於味覺的敏感以及對料理掌握的細緻用心;在很多外部廚藝活動上,更常帶著潘群欣主廚一起出席擔任副手協助,並且常常一起探討研發料理創作,分享餐飲業界的發展趨勢等等。終於在2022年3月底迎來LA ONE Pizza披薩餐廳正式營運,這也是LA ONE在2012開設LA ONE Cafe咖啡輕食、2015年LA ONE Kitchen歐陸廚房後,又一全新力作。

LA ONE 披薩餐廳主廚潘群欣Cena,曾師承來自義大利維內多(Veneto)的主廚兼餐廳老闆 Zocatelli Federico,在其位於台北的ZOCA披薩餐廳學習正統經典義大利披薩的製作,更曾2014-2015年期間遊歷澳洲,於墨爾本一家義大利人開設的Cafe Andiamo義大利餐廳工作一年多時間。LA ONE Pizza 使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠 Molino Dallagiovanna麵粉,潘群欣每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵,醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味。披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾(San Marzano)番茄醬汁,再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉 Mozzarella 來製作,多達十種口味的豹紋披薩,除了有經典的〈瑪格麗特〉之外,還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的〈起司世家〉、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的〈說蔬人〉,同時把簡天才的招牌〈煙燻鮭魚〉也發展到披薩上,這些都是主廚將其對台灣在地食材風土風味的領會結合其在國外的遊歷,並加上追隨簡天才師傅在Fine Dining的歷練與靈感,帶入其披薩與料理製作中。

披薩在義大利磚窯高溫約四百度、180秒的短時間窯烤下,鎖住食材鮮美保有水分,不過度烹烤,烤出來擁有披薩經典特色豹紋斑,表層呈現餅皮外厚內薄酥軟Q彈有嚼勁的口感,中間皮薄而口感濕潤,在口中慢慢咀嚼能品嚐出小麥原有的甘甜香氣。LA ONE Pizza 供應的9吋豹紋披薩皆為現點現作,製作全程約為10分鐘左右。

除了各款豹紋披薩之外,LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜,像是〈煙燻尤物〉、〈生醃牛肉〉、〈布拉塔番茄〉、〈燉牛頰〉、〈瘋狂水煮石斑魚〉等等義式美味料理,並且供應多款台灣在地精釀啤酒,以及生啤酒。而LA ONE美術館店一樓烘焙坊、二樓披薩餐廳的咖啡飲品更是與世界冠軍烘豆師賴昱權合作,由他親自為LA ONE獨家調製專屬配方,同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。由於義大利人很愛在下班跟晚餐前先與三五好友來個餐前酒,所以LA ONE Pizza開幕活動開跑就推出「歡樂Bar:天天Happy Hours 17:30-18:00 Suntory 生啤買一送一」,同時凡點義式家鄉味披薩或煙燻鮭魚披薩享有第二個披薩8折優惠(以低價計)開幕好康活動,活動期間為3月25日至4月10日。可提早撥打門市電話或線上訂位預訂座位。