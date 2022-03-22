積極經營「晶華美食到你家Take Regent Home」美食外帶外送平台的台北晶華酒店，將於3月25日起連續三天，複製一般實體餐廳邀請客座主廚到店藝烹佳餚的概念，與米其林星級主廚-李皞（Paul Lee）合作推出「Paul Lee x TRH 米其林分享餐」，可供四人分享的套餐是由「炸蝦春捲」、「酸辣小章魚沙拉」、「義式紅酒番茄牛尾麵」、以及「香烤手扒玉米雞」等4款主廚私房料理所組成，外帶限定每套2,980元，取餐日至4月5日，消費者可以輕鬆在家、呼朋引伴開場米其林美食派對。3月23日起至25日，搶先開放晶華會APP會員預購。

Paul Lee李皞主持的「Impromptu by Paul Lee」餐廳位於晶華酒店麗晶精品B1樓層，已經連續三年榮獲米其林一星的肯定，平日餐廳高朋滿座、一位難求。「晶華美食到你家」首次邀請名廚客座，即鎖定與晶華合作關係良好、且擁有大批粉絲的李皞主廚，李主廚也毫不藏私地把他旅居美國西岸時、最能療癒味蕾的食物分享出來，期望消費者能和他一起品嘗這些充滿回憶的美味。

「Paul Lee x TRH 米其林分享餐」共有四道美味料理，溫熱的開胃前菜是外表黃金酥脆、內餡Q彈鮮甜的「炸蝦春捲」，食用時搭配濃郁的黑蒜醬汁，讓口味層次更加豐美。之後可以品嘗酸辣鹹甜調味精準、滋味變化多元的「酸辣小章魚沙拉」，海鮮與青蔬佐以墨魚薄脆餅食用，口感豐富精采。主菜之一是將果肉札實多汁的番茄與紅酒燉煮多時的牛尾肉拌炒義大利寬扁麵而成的「義式紅酒番茄牛尾麵」，成品肉香四溢、麵條麥香十足、吸滿醬汁後軟硬適口，令人回味。

套餐中的吸睛重點則是烤得皮酥肉嫩、雞汁飽滿的「香烤手扒玉米雞」，主廚選用肉質細緻的臺產玉米雞，填入混和香料的麵包丁與清甜的根莖蔬菜後進爐火烤，期間需反覆淋上雞油讓表皮色澤均勻且豐美飽滿，整份套餐佳節儀式感十足，適合闔家分享。