美國總統拜登昨（21）日證實，俄羅斯動用高超音速飛彈攻打烏克蘭，他更稱俄羅斯總統普丁「沒退路了」，可能正在考慮動用生化武器。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄羅斯19日聲稱「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈擊中烏克蘭首都基輔西南方的彈藥庫，拜登昨日在商業圓桌組織（Business Roundtable）活動上證實莫斯科動用高超音速飛彈。
「（俄羅斯）剛發射了高超音速飛彈」，拜登說：「這是會造成破壞的武器。」美國國防部周一並不願意證實俄羅斯是否發射高超音速飛彈。
拜登更稱，莫斯科錯誤宣稱基輔擁有生物及化學武器，代表普丁正在考慮動用生化武器對付烏克蘭。
他說：「普丁沒退路了，他沒有預期到我們團結的程度及力量，他愈被逼到絕境，他採取的策略可能愈嚴重。」
他說普丁現在在捏造新的假事端，「聲稱我們在美國有生物武器、歐洲有化學武器，根本不是真的。」拜登說：「他們也暗示烏克蘭有生物及化學武器，這是他考慮動用兩者武器的明顯跡象。」
他說：「每當他開始講他認為北約、烏克蘭或美國要做什麼時，這代表他已經準備好要去做，不是開玩笑。」
文章來源：BREAKING NEWS: Biden CONFIRMS Putin used a hypersonic missile because his back is 'against the wall' and it is 'the only thing that can get through' Ukraine's defenses - and warns Russia is ready to unleash major cyberattacks on US businesses
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。