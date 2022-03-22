俄羅斯會對烏克蘭動用生化武器嗎？

美國總統拜登昨（21）日證實，俄羅斯動用高超音速飛彈攻打烏克蘭，他更稱俄羅斯總統普丁「沒退路了」，可能正在考慮動用生化武器。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄羅斯19日聲稱「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈擊中烏克蘭首都基輔西南方的彈藥庫，拜登昨日在商業圓桌組織（Business Roundtable）活動上證實莫斯科動用高超音速飛彈。

「（俄羅斯）剛發射了高超音速飛彈」，拜登說：「這是會造成破壞的武器。」美國國防部周一並不願意證實俄羅斯是否發射高超音速飛彈。

拜登更稱，莫斯科錯誤宣稱基輔擁有生物及化學武器，代表普丁正在考慮動用生化武器對付烏克蘭。

他說：「普丁沒退路了，他沒有預期到我們團結的程度及力量，他愈被逼到絕境，他採取的策略可能愈嚴重。」

他說普丁現在在捏造新的假事端，「聲稱我們在美國有生物武器、歐洲有化學武器，根本不是真的。」拜登說：「他們也暗示烏克蘭有生物及化學武器，這是他考慮動用兩者武器的明顯跡象。」

他說：「每當他開始講他認為北約、烏克蘭或美國要做什麼時，這代表他已經準備好要去做，不是開玩笑。」