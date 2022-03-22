本土疫情趨緩，防疫旅館陸續功成身退，南港唯一國際五星級的台北六福萬怡酒店宣布將回歸觀光旅館行列，參照萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，以高規格進行全館清消作業後，將於4月18日正式迎接一般旅客，重回國旅戰場。

為歡慶重磅回歸，台北六福萬怡酒店即日起推出「怡享久久住房專案」，於4月18日至6月30日間入住卓越客房一晚，只要2399元，加價600元可再享至多2客敘日全日餐廳早餐，皆加贈萬豪旅享家房晚點數，提供粉絲們最優惠的價格與內容，再加碼大廳酒吧好康優惠。

饕客級玩家則可選擇「吃飽睡好·加一元住一晚 住房專案」，民眾雙人成行，可選擇享用敘日全日餐廳晚餐或翌日午餐，還有2客翌日早餐，可以1元加購當日卓越客房1晚，等同一泊二食最低只要4357元，若假日(週五至週日)入住則為6357元。

台北六福萬怡酒店將根據衛生部SOP程序，並參照萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，在全數防疫住客退房後會先靜置3天，接著以紫外線消毒燈放置6至8小時，最後由專業清潔人員進行全館大消毒、利用漂白水稀釋液徹體擦拭客房所有角落後，靜置高達至少5天的時間，以確保整體酒店環境為最佳清潔及安全狀態，再正式開放一般旅客入住。

台北六福萬怡酒店館內的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧以及會議宴會服務也將持續「世界觀光旅遊委員會」(WTTC)認證之「安全旅遊戳記」的衛生安全標準，堅持三大安心保證，「食在安心、服務用心、賓客放心」，落實全體人員配戴口罩、實聯制登記、體溫量測、加強消毒作業及頻次、採線上菜單等，傾力打造讓賓客放心又健康的環境。