國民黨高雄市議員鍾易仲昨（21）日質詢高雄市長陳其邁時，詢問陳其邁兵役問題，讓陳其邁遲疑了幾秒後說「我當時服役是服國民兵」，引起各界關注，不少網友就「生氣」的說「54088啦當什麼兵！」

因俄羅斯與烏克蘭爆發戰事，兩岸之間的關係近日再度被放大檢視，台灣是否有充足的兵力也成為各界討論焦點。鍾易仲昨日質詢時除了想知道陳其邁對於徵兵制、役期長短等議題的看法，也詢問「市長您1964年出生，那時候估算當兵是當2年的兵，是不是，市長？」

不料這簡單的提問卻讓陳其邁尷尬表示「我當時服役是服國民兵」，隨後鍾易仲不論追問「是服多久的期間？」「幾年的時候當兵的？」都讓陳其邁遲疑後回答，且僅不斷重複自己是當國民兵，最後才說「在成功嶺接受訓練之後，我們的役期就結束」。

質詢片段曝光後引起網友討論，不少PTT網友就反酸「蛤？54088要當兵？」「54088想退就退！當幾天兵很重要嗎？」「54088啦當什麼兵」。

除此之外，也有網友直言「國民兵不就12天那種」、「抗中保台國民兵」、「我撐香港，但我國民兵，科科」、「國民兵就是當兩個禮拜，看看影片就退伍啊」。

陳其邁過去擔任立法委員時，曾在某次質詢爆出一句「我是你爸爸啦」，當時引起各界討論，事後被網友以「54088」的諧音方式進行調侃。