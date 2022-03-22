今年大學繁星推薦招生今天放榜，第一類至第七類學群共計錄取365所高中所推薦的1萬5034名一般生，錄取率為 61.81％，較去年增加1.49個百分點。此外，今年招生缺額919個，較去年965個減少46個，其中公立大學有5個校系無人錄取、私立大學有73個校系無人錄取。

大學甄選入學委員會表示，今年有67所大學1807個學系參加招生，共提供1萬6178個招生名額，以及2002個原住民外加名額。第一類至第七類學群共計錄取365所高中所推薦的1萬5034 名一般生，錄取率為 61.81％；外加名額則錄取199名原住民生，錄取率為92.13％，較去年減少0.88個百分點。

至於第八類學群醫、牙學系報名人數共計739人，較去年790人，減少51人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有330人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有73人。

大學甄選入學委員會指出，今年第一類至第七類學群報名人數為2萬4323人，較去年2萬4732人減少409人，而錄取人數是1萬5034人，較去年增加116人。今年公立大學有5個校系無人錄取、私立大學有73個校系無人錄取。

大學甄選委員會統計，今年僅1個校系有增額錄取情形，是政大政治系增額錄取1名。同時，第一類至第七類學群招生缺額達919個，缺額最多的學校是文化大學125個、真理大學108個及長榮大學85個，頂大的台大、清大、成大及中興也有缺額分別是15個、26個、33個、27個。

今年繁星推薦錄取人數最多的前三名高中是：國立潮洲高中117個、新北市立樹林高中114個及私立立人高中111個。

大學甄選委員會指出，22日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月23日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

大學甄選委員會提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名111學年大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。

第八類學群醫、牙學系通過篩選考生，須依通過篩選校系的規定參加第二階段指定項目甄試。另因錄取結果未定，故考生仍可報名參加111學年度大學「申請入學」招生，惟通過醫學系第一階段篩選的考生，不得再報名同一所大學的醫學系，而通過牙醫學系第一階段篩選的考生，也不得再報名同一所大學的牙醫學系。