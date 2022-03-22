鵜鶘隊錫安威廉森（Zion Williamson）本季報銷了，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，威廉森揮之不去的腳傷讓他無法在球季結束前回歸。威廉森去年8月初練球時右腳骨折，還因此動了手術，整個2021-22球季都沒有上場。

威廉森受傷開刀之後，鵜鶘拖到去年9月才發布消息，總管大衛葛瑞芬（David Griffin）還對他本季例行賽回歸抱持樂觀。威廉森去年11月開始參加全場練球，沒想到他發現開過刀的右腳痠痛，球團趕緊將他送回去休養，今年1月讓他接受注射治療以加速骨頭癒合。但是復原進度依舊緩慢，還傳出他可能需要二度動刀的消息。

今年3月初，威廉森腳傷好轉不必再開刀，也開始投籃練習，慢慢可以在腳掌上施加更多重量。如今例行賽也沒剩多少場了，即使威廉森完全康復，他也沒時間練回到競賽的體態，乾脆讓他一路休養到下個球季。

威廉森還沒打過季後賽，他最近一場比賽是2021年5月初對戰勇士，上個球季他有場均27分、7.2籃板、3.7助攻，61%投籃命中率。在威廉森缺陣期間，今年2月有一位新隊友麥柯倫（CJ McCollum）從拓荒者被交易過來。麥柯倫表示他能理解威廉森目前的挫折感和焦慮，同時期待與威廉森聯手作戰的那天。鵜鶘目前排名西區第9，擁有爭搶季後賽席位的資格。