SWATCH集團近來動作頻仍，先是旗下的SWATCH發表與巴黎龐畢度中心（CENTRE POMPIDOU）合作的聯名系列，隨後SWATCH與OMEGA分別在自家的社群網路發布雙方可能會聯手的消息，新品預計將在本月26日揭曉，令人期待。

SWATCH與龐畢度中心聯手合作，精選五位大師的6幅畫作推出六款腕表作品。（SWATCH提供）

SWATCH是最早玩跨界的鐘表品牌，風格時尚新穎，在80年代在全球掀起收藏搶購風潮，紅極一時，也因而不斷擴大規模，並陸續有十餘家瑞士腕表品牌陸續加入行列，共同打造今日龐大的SWATCH集團，瑞士頂級腕表品牌歐米茄（OMEGA）即是其一。

SWATCH將莫迪利亞尼的〈DEDIE肖像〉畫作融入表盤和帶表上。（SWATCH提供）

近日SWATCH發表與巴黎龐畢度中心合作聯名系列，精選五位大師的6幅經典畫作，融入表盤與表帶設計當中，包括莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani）、德勞內（Robert Delaunay）、芙烈達卡蘿（Frida Kahlo）、康丁斯基（Vassily Kandinsky）與蒙德里安（Piet Mondrian)等大師之作，將30mm、40mm大小的表盤，打造成「世界上最小的畫布」。

SWATCH與龐畢度中心合作推出蒙德里安經典畫作腕表。（SWATCH提供）

SWATCH將芙烈達卡蘿的自畫像融入表盤和帶表上。（SWATCH提供）

近來流行「雙品牌行銷」，SWATCH也趕上風潮，近日SWATCH與OMEGA的社群平台分別釋出雙方即將在3月26日聯手的消息，OMEGA的口號是「3月26日，此時該換掉你手腕上的SWATCH了！」（On March 26th,it’s time to change your SWATCH），SWATCH的口號則是「3月26日，此時該換掉你手腕上的OMEGA了」（On March 26th, it’s time to change your OMEGA），隔空叫陣的意味頗濃，令人充滿期待。