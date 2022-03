SWATCH集團近來動作頻仍,先是旗下的SWATCH發表與巴黎龐畢度中心(CENTRE POMPIDOU)合作的聯名系列,隨後SWATCH與OMEGA分別在自家的社群網路發布雙方可能會聯手的消息,新品預計將在本月26日揭曉,令人期待。

SWATCH與龐畢度中心聯手合作,精選五位大師的6幅畫作推出六款腕表作品。(SWATCH提供)

SWATCH是最早玩跨界的鐘表品牌,風格時尚新穎,在80年代在全球掀起收藏搶購風潮,紅極一時,也因而不斷擴大規模,並陸續有十餘家瑞士腕表品牌陸續加入行列,共同打造今日龐大的SWATCH集團,瑞士頂級腕表品牌歐米茄(OMEGA)即是其一。

SWATCH將莫迪利亞尼的〈DEDIE肖像〉畫作融入表盤和帶表上。(SWATCH提供)

近日SWATCH發表與巴黎龐畢度中心合作聯名系列,精選五位大師的6幅經典畫作,融入表盤與表帶設計當中,包括莫迪利亞尼(Amedeo Modigliani)、德勞內(Robert Delaunay)、芙烈達卡蘿(Frida Kahlo)、康丁斯基(Vassily Kandinsky)與蒙德里安(Piet Mondrian)等大師之作,將30mm、40mm大小的表盤,打造成「世界上最小的畫布」。

SWATCH與龐畢度中心合作推出蒙德里安經典畫作腕表。(SWATCH提供)

SWATCH將芙烈達卡蘿的自畫像融入表盤和帶表上。(SWATCH提供)

近來流行「雙品牌行銷」,SWATCH也趕上風潮,近日SWATCH與OMEGA的社群平台分別釋出雙方即將在3月26日聯手的消息,OMEGA的口號是「3月26日,此時該換掉你手腕上的SWATCH了!」(On March 26th,it’s time to change your SWATCH),SWATCH的口號則是「3月26日,此時該換掉你手腕上的OMEGA了」(On March 26th, it’s time to change your OMEGA),隔空叫陣的意味頗濃,令人充滿期待。