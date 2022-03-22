東方航空波音737-800客機，21日傍晚在梧州藤縣埌南鎮莫埌村墜毀，機上共132人，其中旅客123人、機組9人，無外籍乘員，大陸國務院副總理劉鶴、國務委員王勇21日晚間已趕到梧州指揮現場救援、善後處置及事故原因調查工作。人民日報用戶端報導，現場22日上午8時03分消息，有道冷空氣鋒面在柳州南部到賀州北部一帶滯留，墜機現場莫埌村上午降溫降雨，不利現場救援，搭救工作仍全面展開。

中國民航局21日14點15分消息，一架東方航空公司CES5735航班，16時34分，證實墜毀在梧州市藤縣埌南鎮莫埌村，機上共132人，大陸民航局、中國東航已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。央視21日20時42分報導，東航表示，失事航班沒有外籍乘客。

中央廣播電視總台報導，21日17時15分，墜機引發的廣西藤縣森林火災已經被撲滅。梧州市消防救援首戰力量23輛消防車、117名消防救援人員已抵達失事現場。全勤指揮部趕赴現場，調派南寧、柳州、桂林、北海、玉林、賀州、來賓、河池支隊538名消防救援人員增援。18時22分，已找到失事飛機的部分殘骸和碎片。

澎湃新聞報導，波音中國證實，資料顯示，失事航班註冊號為B-1791，機型為波音737-800，機齡6年。

新華社報導，廣西壯族自治區應急指揮部指出，東航波音737客機具體墜機地點為梧州市藤縣埌南鎮莫埌村。

中國東航21日晚間19時28分宣布，事故發生後，東方航空已將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

廣西、廣東專家組已陸續前往藤縣開展緊急醫學救援。部分機組成員家屬已抵達東航雲南分公司。組家庭援助組正在處理後續事宜。21日晚間22時03分，南部戰區組織兵力已趕赴東航墜機現場救援。央視新聞22日0時30分報導，大陸民航局工作組也於晚間抵達梧州，指導協助當地現場救援、善後處置等。

新華社報導，22日1時29分，70多名專家、30名直升機醫護組工作人員已抵達梧州，10名家屬正趕往梧州，相關接送工作開展。

新華社22日報導，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理劉鶴、國務委員王勇，在總書記習近平、總理李克強緊急會議部署下，21日晚率有關部門負責人趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。