大陸房地產商恆大集團及旗下兩家公司在香港的股票昨日暫停交易，外界猜測此次停牌可能與債務重組方案即將出爐有關，值得關注的是，恆大集團自去年起爆發債務危機，當時有報導指出，集團負債高達3000億美元。財信傳媒董事長謝金河指出，大陸房地產目前已擴張到極限，接下來是債務與泡沫的清理這兩大危機，恆大今天先開第一槍，後續的效應值得關注。

謝金河表示，昨日在香港上市的恆大系股票停牌，看起來準備和國際債權人商談重組債務協商，這陣子恆大地產股價從32.5跌到1.16港元，恆大物業從19.74跌到1.71港元，股價只剩殘值，全部恒大系股票加起來市值不到千億港元，但恆大地產表列債務1.96兆港元，恆大理財產品及美元債務可能都有上兆人民幣，他直言，這個天文數字般的債務，對上股價跌到剩下殘值，恆大許家印拚搏一生，最後可能只有把龐大債務丟給國家。

謝金河進一步指出，恒大什麼都沒留下，只有把龐大負債丟給國家，值得關注的是，如果這只是恒大單一現象，這不打緊，要命的是大陸前60大房企都面臨龐大負債，但股價慘跌的資不抵債景象，這包括許榮茂的世茂房地產、李思廉的富力地產、孫宏斌的中國融創，以融創為例，股價從49.55跌到2.95港元，負債1.1兆港元，股價市值剩103億港元；另外像是在A股掛牌的華夏幸福、綠地集團股價都下跌逾九成，花漾年、新力控股、正榮集團、佳兆業等也已經奄奄一息，現在連體質比較好的碧桂園，萬科集團都受到波及。

謝金河強調，面對房企的龐大債務，大陸國家主席習近平主席要求銀行必須清理債務，中央也三令五申要求許家印處理資產償還債務，但能夠賣的資產已剩下不多，最後房企只剩一條路走：把龐大債務丟給國家。

「過年30年來，大陸經濟規模隨著房地產增值，大陸經濟在地產大漲中奔馳，如今，房地產擴張到極限，接下來是債務與泡沫的清理。」謝金河說，在新經濟企業，從騰訊、阿里巴巴、美團等股價暴跌後，大陸接下來是房企的債務重組，恆大今天先開第一槍，後續的效應值得關注。