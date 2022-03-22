大S（徐熙媛）在月初閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛飛抵台灣，具俊曄結束10天隔離後，他一出關就直奔愛妻大S住處，展開為期7天的自主健康管理，夫妻終於團聚，而小S為了歡迎姊夫出關，特別搞笑戴浴帽模仿具俊曄熱舞，雖然小S直喊：「我姊會殺死我」，不過姊夫具俊曄看了則是非常喜歡。

小S日前為了歡迎姊夫隔離出關，特別錄了熱舞影片，小S大跳酷龍代表作《Bing Bing Bing》，還搞笑用透明浴帽包頭模仿具俊曄的光頭造型，小S高喊：「姊夫，小姨子以這支舞歡迎你」，她跳完覺得好笑又害怕，還直喊：「我姊會殺死我，我姊會殺死我」，逗樂一票網友。

不過姊夫具俊曄看了則是相當喜歡，根據《NOWnews今日新聞網》報導，具俊曄還對小姨子說：「婷婷，Your dancing is amazing！I love it！Thank you！」（你的舞蹈太棒了！我喜歡！謝謝！）雙方互動相當熱絡。

愛跳舞的小S昨則曬出兩段熱舞影片，她和舞蹈老師一起尬舞，小S還自豪寫下：「不發不行啦 跳太好」，吸引不少網友敲碗小S和具俊曄共舞，面對網友許願，小S則向媒體說，如果她再煩姊夫、還要共舞「我姊真的會出手」，表示和姊夫跳舞的機率應該是零。