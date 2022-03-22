行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安質詢爭議延燒，蘇貞昌昨稱，卻是好好檢討自己增加修養，今受訪時坦言，國會詢答的吵吵鬧鬧應該改革，他也要負責任，現在來學習忍耐，自己也不可能一步做到，請大家多指教。

蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪時指出，國會詢答的吵吵鬧鬧是應該改革，他也要負責任，他也要一起來努力，那既然辯論過了，現在就來學習忍耐，這個很難，自己也不可能一步做到，但他盡量，請大家多指教，做不好請多包涵。

近期接連發生停電，國民黨立委諷刺蘇貞昌難怪不敢承諾蔣萬安不停電，蘇貞昌指出，電線、變電箱都是在外面，老鼠、鳥、蟲各種方面都會破壞，甚至有人拿油壓剪去剪，偷電纜、電線，過去1年3000件，現在已減到不到2000件。

蘇貞昌說，台電人員一碰到破壞，立刻非常辛苦地來把它搶救恢復供電，大家應給予肯定跟鼓勵；政府也用大筆的預算增加各種防護設施跟管理，這一定難免，還請大家一起來防護。

對於是否有像蔡總統一樣，算還剩幾天卸任，想留下什麼給台灣？蘇貞昌說，總統是任期制，院長沒有任期，他一直在總統領導國家下，率領行政團隊盡心盡力，就是要守護國家、保國衛民，同時防疫做好，拚出最好的經濟並且照顧全民，每天都該盡心盡力。

此外，昨日中國東方航空航班發生事故，蘇貞昌說，這是非常大的悲劇跟憾事，中國如果有需要任何的協力，台灣都願意盡力，同時對受難者及家屬，我們致意、致哀，並一直在注意有沒有國人同胞。