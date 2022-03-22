李玟（CoCo）年初飛往大陸參加節目《春晚進行時》，被鏡頭特寫臉部時，被網友發現緊繃到很不自然，被質疑整形整過頭，甚至被認為撞臉楊繡惠，沒想到目前在旅館隔離的她，竟然大方曬出素顏自拍照，再次掀起網友議論。

李玟（CoCo）昨（21日）在臉書與粉絲分享近況，寫道：「早安，將起床，猜猜我在哪兒？希望大家擁有一個快樂的星期一」，接著曬出自拍照，只見她一頭微亂捲髮躺在床上，並對著鏡頭擺出燦笑，雖然是素顏，但看得出來膚質保養得相當好，不過笑起來臉卻略顯僵硬不自然，讓人再次聯想到之前被質疑整過頭的疑雲。

對此，網友紛紛留言：「好自然的生活樣貌」、「一直在我的心裡」、「永遠都是我的頭號女神」，但也有不少推測她究竟在哪隔離？不少人認為若是在上海，可能如同傳言是《乘風破浪》第三季的卡司名單之一，但也有人不少粉絲希望她人在台灣，因為就有可能擔任張惠妹下個月演唱會的嘉賓，屆時有望看到兩大天后同台飆歌。

李玟頻傳和老公感情生變，一度情緒低落寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，但事後澄清自己仍在被愛與愛中，否認和老公離婚，一月過47歲生日時，曾發文表示這個生日很不一樣，由於隔離期只好一個人低調度過生日，但她不覺得孤獨，反而覺得有更多時間思考，一席話可見她面對人生觀的高EQ。