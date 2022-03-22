Wonder Bath 蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露_300ml形象照。（Wonder Bath提供）

Wonder Bath 蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露_300ml_官方形象照主視覺(綠色保濕款)。（Wonder Bath提供）

韓國首席彩妝大師曹成雅旗下美妝集團的韓國「蔬果養肌專家」Wonder Bath，以天然蔬果為謬思，打造天然、純淨、簡便的保養品項，推出即在韓國網購及電視購物圈引爆熱賣旋風，即日起全新來台。

品牌透過每天早晚最基礎的「洗臉、卸妝」過程，為肌膚打下肌底，以口碑Top1經典單品「WB蔬果精華自動發泡洗卸潔顏露」搶先攻台，源自「蔬果排毒法」的超級食物養肌概念，推出四大色系蔬果款式，富含70種零添加純淨植物配方，搭配超過10種彩色蔬果能量，一抹自動發泡，綿密泡泡先深層淨化、再滋養調理，猶如肌膚的「天然蔬果汁」，超有感療癒淨化效果，在韓國創下熱賣破百萬、12次完售之超人氣紀錄！同步推出「WB 2步驟面膜」單片結合潔顏露、面膜的設計，便於outdoor旅行。

「Wonder Bath」台灣官方網站21日起開站期間全面85折；線下寶雅門市預計於6月夏季接續登場！「WB 2步驟面膜」盒裝／單片雙雙登場，輕鬆入手蔬果養肌能量。