新北市汐止警分局巡邏員警昨（21）日凌晨在福德二路見1輛自小客車行車左右偏移，員警將其攔下，發現駕駛邊開車邊用手機觀賞成人影片，員警見他神情恍惚，盤查下查獲毒咖啡包，遂將駕駛帶回偵辦。
昨天凌晨4時50分許，巡邏員警在福德二路發現1輛紅色自小客車行車左右搖擺，一度將跨越雙黃線，員警立即上前將該車攔下盤查。
員警隔著車窗發現41歲駕駛王姓男子手機正播放成人影片，王男急忙解釋，說是朋友轉傳影片給他，剛好點開播放，員警察覺王男言談反應遲鈍，還自己承認無照駕駛，甚至大方請員警檢查車內物品，員警隨即垃圾桶內發現毒咖啡包殘渣袋，進一步搜索又從王男口袋起獲1包毒咖啡，隨將王男逮捕。
王男坦承飲用毒咖啡，警訊後，依毒品危害防制條例偵辦，並依道路交通管理處罰條例無照駕駛告發，同時擴大追查毒品來源。
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