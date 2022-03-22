消息面：

1.美國亞特蘭大聯邦準備銀行表示，依照目前資料研判，聯準會2022年應會升息6次才對，與市場普遍預測7次要少。至於2023年，應該會升息兩次。另外，俄烏衝突是左右美國經濟成長最重要因子。因為供應鏈供貨不穩以及勞動力短缺問題，可慢慢獲得改善下，2022年通膨將下滑至4.1%附近。

2.歐盟討論禁止進口俄羅斯石油，市場憂心一旦正式實施，全球供需將嚴重失衡。因此，紐約期油大漲逾7%已連漲3日，每桶收112.12美元。倫敦布蘭特期油收漲4.19美元或3.88%，每桶為115.62美元，國際油價正式站上110美元關卡。

3.聯準會主席鮑爾對利率態度趨向強硬鷹派，暗示不排除下次可能一次就會升息兩碼。同時，激勵美元走強，ICE美元指數漲0.123%。

4.由於俄烏談判未見實質進展，市場觀望態度濃之下，國際金價變化不大。紐約期金收平，每盎斯為1929.5美元。現貨金拉尾盤漲0.5%，每盎斯為1931.16美元，雙雙均未重回2000大關。

5.比特幣目前在41,081.43美元附近，下跌0.46%。