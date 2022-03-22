新北市一對國中小情侶在2019年9月間，某家夾娃娃機店玩到慾火難耐，兩人直接趴在店內地板上，直接上演活春宮，引起社會譁然，但竟然有兩名黃姓及陳姓男子，將影片上傳臉書，遭女學生提告，其中一名陳姓男子因賠償7萬元和解，因此予以緩起訴，另一名散佈者黃男未能達成和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴，新北地院審理後判他2個月徒刑，仍可上訴。

新北市有一對國中小情侶，在2019年間夾娃娃夾到慾火難耐，竟見四下無人，在機台前上演活春宮，結束後還自備衛生紙，將沾到液體的地面、機台擦拭乾淨才離開，一舉一動卻全被監視器拍下並上傳臉書，脫序行為引起網友熱議；教育局獲悉後，立刻聯絡校方及家長介入處理，並要求管理者將影片下架。

檢警事後查出黃姓、陳姓男子在臉書散播相關影片，但兩人彼此並不認識，也不是娃娃機店工作人員，都說是間接得到影片。後來陳男坦承散播影片並跟家長7萬元和解，黃男則尚未和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴。

當時教育局調查，少女就讀新北市某公立學校，少年則休學中，教育局得之後已要求臉書管理部門下架影片，並通報家長及校方介入處理，校方已召開性平會，同步提供學生輔導措施及資源，另也聯繫少年主要照顧者，確認該生狀況並介入輔導。

目前檢方仍在偵辦，黃、陳兩人是從何處取得影片，是否與機台店主或員工外流有關。至於陳男事後認罪並與女方家長以7萬元和解，至於黃男也答應與女方和解，但迄今未能完全履行和解條件遭起訴。

新北地院法官認為，黃男將性愛影片張貼在臉書上，戕害被害者的身心狀態，對社會善良風俗造成負面影響，依「散布少年為性交行為電子訊號」罪判刑2月，可上訴。

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